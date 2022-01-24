ANKARA (DHA) - Fizik tedavide bacağı kırılan çocuğun annesine hapis cezası

ANKARA'da, doğuştan engelli lise 2'nci sınıf öğrencisi İzzet Aksungur'un (16) sağ bacağında, yaklaşık 3 yıl önce özel fizyoterapi merkezinde uygulanan fizik tedavi sırasında kırık meydana geldi. Anne Medine Aksungur (42), şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma sürerken fizyoterapist K.Y.'nin, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum" yazdı. Medine Aksungur, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' suçundan yargılanarak 1 yıl 6 ay hapis cezası alırken, fizyoterapist hakkındaki soruşturma sürüyor.

Doğuştan engelli olması nedeniyle koltuk değnekleri ile yürüyebilen İzzet Aksungur'un, 2018 yılı Aralık ayında Yenimahalle ilçesindeki özel fizyoterapi merkezinde fizik tedavi sırasında sağ dizinde aşırı ağrı oluştu. Servisle eve gönderilen ve daha sonra ailesi tarafından dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Aksungur'un diz kapağında kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Aksungur'un, bacağına platin takıldı. Aile, olay sonrası fizik tedaviyi uygulayan fizyoterapist K.Y. ile kurum hakkında şikayette bulundu.

İzzet Aksungur'un fizik tedavi sırasında ayağının kırılması ile ilgili fizyoterapist K.Y. ile fizyoterapi merkezi hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,-