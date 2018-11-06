Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'nın Darende ilçesinde yaptırılan 50 yataklı fizik tedavi hastanesinin temel kazı çalışması başladı.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, 22 milyon liraya ihale edilen hastanenin temel kazı çalışmasında incelemelerde bulundu.

Eser, inanç ve doğa turizmi ile adından sıkça söz ettiren ilçenin sağlık turizmiyle de önemli bir çekim merkezi olacağını söyledi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Eser, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, sağlık alanında bölgenin en prestijli hastanesi olacak projemizin hayata geçtiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 50 yatak kapasiteli olacak hastanemiz, ilçemizin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. Ekonomik anlamda büyük getirileri olacak bu hastanenin esnafımıza ve yöre halkına faydası olacaktır. Birçok ilde bulunmayan bu tesis, ilçemizin sağlık turizminde önemli bir konuma gelmesini sağlayacak. Hacılar mahalle yolu üzerine yapılacak şifa merkezimiz, beş yıldızlı otelleri aratmayacak şekilde tasarlandı."

Bu yıl sağlık alanında birçok önemli yatırımlara imza attıklarına değinen Eser, "22 milyon lira değerindeki sağlık yatırımını ilçemize kazandırıyoruz. Turizm öncelikli kalkınma planımızın yanı sıra işsizliğe yönelik de proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Kısa bir süre sonrada Organize Sanayi Bölgemize yeni tesisler kazandırarak iş sahası oluşturacağız. İlçemizin gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.