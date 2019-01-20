Fizibilite Toplantısı Yapıldı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde Güney Marmara Kalkınma Ajansı katkıları ile yürütülmekte olan Edremit'te Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) kurulması çalışmaları ile ilgili ön fizibilite değerlendirme toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

Edremit'te yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Süs Bitkileri-Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi için potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi, yatırımların doğru yönlendirilmesi amacıyla proje ve ön fizibilite raporu sunumu yapılan toplantıyla katılımcılara aktarıldı.

Toplantıda, Proje Danışmanı Jeoloji Mühendisi Fatih Üçgün tarafından OSB kuruluş süreçleri ile ilgili bilgiler verilirken, TDİOSB alanı, enerji ihtiyacı, altyapı ve üst yapı projeleri, üretim parselleri, sanayi alanları, idari/sosyal alanlar, teknik alt yapı alanları, örnek proje tasarımı, proje finansmanı gelir-gider tabloları ve yatorım teşvik uygulamaları anlatıldı. TDİOSB'nin markalaşma, çevre düzeni planına işlenmesi, alt yapı ve üst yapı alanlarına ilişkin bilgilendirmeler yapılırken örnek sera modelleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Müteşebbislerin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda Edremit TDİOSB alanın hem bölge insanı için iyi bir istihdam kapısı hem de bölgedeki yatırımcılar için bir kazanç kapısı olacağını ifade eden Kaymakam Sırmalı;"Çok önemli hedeflerle çıktığımız projemizde bugün ki geldiğimiz aşama son derece sevindirici. Umuyorum ki Şubat ayına kadar Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kurularak, proje uygulama alanının tüzel kişiliğe tahsisi işlemini gerçekleştireceğiz. 2019 yılında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlayacağımız proje kapsamında hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan V. Mehmet Ertaş, GMKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin, Yatırım Destek Uzmanı Esra Kocabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı A. Mekin Tüzün, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Coşar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Proje Danışmanı Jeo. Müh. Fatih Üçgün katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA