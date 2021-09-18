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Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Av yasağının 1 Eylül itibari ile sona ermesinin ardından balıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

Av yasağının 1 Eylül itibari ile sona ermesinin ardından balıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Elazığ Kapalıçarşı'da hamsinin kilosu 25 TL'den, mezgit 40 TL'den ve istavrit 20 TL'den satışa sunuluyor.

Balık sezonu başladıktan sonra çeşitli balık türleri tarihi Elazığ Kapalıçarşı tezgahlardaki yerini aldı. Özelikle av yasağının kalkması üzerine balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Vatandaşın en çok tercih etiği balıklar arasında hamsi ve istavrit var. Balıkçı esnafı fiyatlarda daha çok indirim olacağını belirti. Esnaf ve vatandaş fiyatların düşmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

40 yıldır balıkçılık yaptığı belirten Kapalıçarşı esnafından Nihat Öztürk, "Balıklarda indirim başladı. Sezon başında fiyatlar biraz yüksekti ama şimdi düşüş var. Yarı yarıya düşüş var diyebiliriz. İstavrit 40 liradan 20 liraya, hamsi 40 liradan 25 liraya, mezgit 60 liradan 40 liraya düştü. Bütün deniz balıklarında düşüş var. İnşallah bundan sonra da düşer vatandaş bol bol balık yer. Fiyatlar düşük olduğunu için rağbet var. Umarım böyle devam eder. Şuan en çok Hamsi ve İstavrit satılıyor" diye konuştu.

Balığa bu sene yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafından Tayhan Öztürk, "Balıklarda bu sene fiyatlar düştü. Karadeniz hamsi ilk başlarda 50 liraydı, şuan 25 lira. Karadeniz istavrit 35 lirayla başladı şuanda 20 liraya düştü. Bu sene balık bolluğu var. Millet balığa doyacak. Şuan Elazığ'da hamsi, palamut ve istavrite yoğun bir rağbet var. Balık çeşitleri çok, durumdan memnunuz müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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