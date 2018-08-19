Fiyatlar Yüksek Olunca Vatandaş Keçiye Yöneldi

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşan bayram öncesi kurbanlık satın almak isteyen vatandaşlar büyükbaş hayvanların ve koçların fiyatını yüksek bulunca fiyatı daha hesaplı olan keçiye yöneldi.

Sason ilçesinde bulunan Kurban pazarına sabahın erken saatlerinde hayvanlarını getiren besiciler, ilçe merkezinde bulunan meydanda kurbanlık büyükbaş hayvanlarını 5 bin liradan, koçları ise 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Fiyatları yüksek bulan birçok vatandaş tanesi 700 ile bin lira arasında değişen keçileri tercih ediyor. Keçi satmayı daha karlı bulduğunu belirten besici Edip Taş, kurbanlık satışlarının bekledikleri gibi olmadığını ifade ederek, "Getirdiğimiz büyükbaş kurbanlıkları hiç satamadığımız için tekrar eve götürdük. Koç ise bizim ilçede fazla bulunmuyor. Bizim kurban pazarımızda bulunan hayvanların hemen hemen yüzde doksanı keçidir. Büyükbaş hayvanların fiyatları 5 bin liradan başlıyor. Koçların tanesi ise 2 binden başlıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar daha uygun fiyatta olan keçi almayı tercih ediyor. Getirdiğimiz hayvanların büyük bir kısmı hala elimizde duruyor. İnşallah son güne kalmadan hayvanlarımızı satıp bizler de güzel bir bayram yaparız" dedi. - BATMAN