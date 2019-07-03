Fiyatı en fazla artan ürün limon, azalan domates oldu

Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün limon oldu. Satışlar genellikler tane üzerinden yapılıyor. Bu dönemde fiyatında en çok azalma görülen ürün ise domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in enflasyon rakamlarıyla birlikte Haziran ayında, aylık bazda fiyatları en fazla artan ve azalan ürünler de açıklandı. Buna göre limon yüzde 35,72 fiyat artışıyla en çok fiyatı artan ürün olurken fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 44,97 ile domates olarak gerçekleşti.

Taze limon bekleniyor

TÜİK'in açıkladığı verilerin ardından pazar esnafı da fiyat artışının satışlarda azalmaya neden olduğunu dile getirdi. Satıcılar taze limonların piyasaya gelişiyle fiyatsal problemlerin çözüleceği görüşündeler. Ayrıca vatandaşların fiyatı azalan ürünlere daha çok talep gösterdiğini de esnaflar tarafından belirtildi.

Pazarcı esnafı Metin Albayrak geçen ay 7-8 lira olan limon fiyatlarının bu ay 12 liraya kadar yükseldiğini belirterek, "Zamlarla birlikte pazarcı esnafını da etkilendi. Herkes pahalı ürünü getiremiyor. Vatandaşlar ise tane ile satın almaya başladı" dedi.

Domates fiyatları hakkında konuşan Pazar esnafı Zekeriya Kılınç ise "Domates fiyatının geçen ay kilosu 5-6 liraydı, şuanda 2 liraya kadar düştü. Pazarcı esnafı domates fiyatlarının düşmesinden memnun, satışlar daha çok olmaya başladı. Domates fiyatları genel olarak kışın maliyetlerin yüksek olmasından dolayı daha pahalı oluyor, yazın ucuzluyor. Vatandaşların alım gücü iyi durumda. Şuanda müşterilerin fiyat konusunda sorunu yok. Şuan ki fiyatlardan satıcı da müşteri de memnun durumda" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA