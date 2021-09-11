Fiyatı en fazla artan ürün kabak oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 84,36 ile Kabak olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde-11,68 çocuk için tişört oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı.

Düzce'nin içinde bulunduğu TR 42 bölgesinde Ağustos ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 84,36 ile Kabak olurken, onu yüzde 44,34 ile Salatalık, yüzde 21.16 ile Kuru Soğan, yüzde 12.59 ile erkek içir tişört takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -11,68 ile çocuk için elbise olurken onu yüzde -10,38 ile çocuk için tişört, yüzde -9,78 ile Armut, yüzde – 9,26 ile etek ve yüzde -8,92 ile patates yer aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri