Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi
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Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi

Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı. Saat koleksiyonuna yeni parça ekleyen Ilıcalı'nın Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini saatinin değerinin bugünkü kurla 1 milyon 950 bin TL olduğu belirtil

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni saatinin fiyatını yazdı. Büyük finaline kısa süre kalan 'Survivor 2021' yarışmasının çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'nın saati merakı biliniyordu. Ilıcalı, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Buna göre Ilıcalı'nın Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini saatinin değerinin bugünkü kurla 1 milyon 950 bin TL olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Mancini'nin Saatini Takıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düz siyah tişört ve parmak arası terlikleriyle gezse de, pahalı saatlerden asla vazgeçmiyor.

Tam bir saat tutkunu olan, ünlü markaların en özel saatlerini kolunda taşıyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

NADAL MODELİ TAKIYORDU

Ilıcalı, geçen yıl haziran başından itibaren fiyatı 2 milyon TL olan kırmızı kordonlu Richard Mille'in RM 35-02 Rafael Nadal modeli takıyordu. Bu haziran başından beri ise kolunu, Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini süslüyor.

Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi

1 MİLYON 950 BİN TL

Sanırım 29 Mayıs'taki 52'nci doğum gününde kendisini bu saatle ödüllendirmiş. Ilıcalı'nın yeni cicisinin fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten. 2019'da 189 bin 500 Euro'dan (Bugünkü kurla 1 milyon 950 bin TL) satışa çıkan saatin artık üretimi olmadığı için 'gray market'te teklif usulüyle el değiştiriyor ve bu rakam bir milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Acun Ilıcalı yeni saatine ne kadar ödedi bilmiyorum ama araştırdığım sitelerde en ucuzu 700 bin dolardı."

Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi

MANCINI'NIN ADINI TAŞIYOR

lıcalı'nın yeni saati, şu anda devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorilerinden İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin adını taşıyor.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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