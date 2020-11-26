Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
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Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor

26.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:58

Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor Muş'ta havaların soğumasıyla birlikte kalın giysilere rağbet gösteren vatandaşlar, ata ve dededen kalma doğal ve sıcak tutan tiftik kalpaklara yöneldi.

Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor

MUŞ - Muş'ta havaların soğumasıyla birlikte kalın giysilere rağbet gösteren vatandaşlar, ata ve dededen kalma doğal ve sıcak tutan tiftik kalpaklara yöneldi.

Soğuk havanın hakim olmaya başladığı Muş'ta vatandaşlar kışlık giysi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Ata ve dededen kalma tiftik geleneğini yaşatmaya çalışan vatandaşlar, fiyatı cep yakan kalpaklarla ısınmak istiyor. 2 bin 500 liradan satışa sunulan kalpak, bere, eldiven, atkı ve yelekler soğuktan korunmak için tercih ediliyor.

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Tiftik ürün satın almak isteyen vatandaşlardan Kenan Argun, Muş'ta kış mevsiminin çok çetin geçtiğini ve soğukların kendisini hissettirmesiyle dede ve atadan kalma tiftik ürünleri almaya çalıştığını söyledi. Ata ve dedelerinden kalma geleneği sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Argun, "Bu ürünler çok sıcak tutuyor. Bilinen berelere benzemiyor. Bizde bakıyoruz. Fiyatta anlaşabilirsek almayı düşünüyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi kaybetmemek adına güzel bir şey" dedi.

Tiftik satıcısı Cevat Aktaş ise havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ısınma telaşı içerisine girdiğini belirterek, "Keçi kılından yapılan tiftik kalpaklar rağbet görüyor. Bu kalpak kafaya takıldığı zaman vücut ısınmaya başlıyor. Bu ürünün işçiliği zor olduğu için fiyatı da yüksek oluyor. Fiyatı biraz pahalı ama takan bir daha takmak istiyor. Şu anda bu gelenek sürdürülüyor" diye konuştu.

Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor
Fiyatı cep yakan tiftik kalpaklar 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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