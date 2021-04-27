Fiyatı artmasına rağmen satışları 3 katına çıktı
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Fiyatı artmasına rağmen satışları 3 katına çıktı

Fiyatı artmasına rağmen satışları 3 katına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de özellikle Ramazan ayında daha çok rağbet gören kuru bamya, fiyatının pahalı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Eskişehir'de özellikle Ramazan ayında daha çok rağbet gören kuru bamya, fiyatının pahalı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Eskişehir'in özellikle Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde sofralardan eksik olmayan bamya çorbası her Ramazan olduğu gibi bu sene de sofralarda yerini almaya devam ediyor. Ramazan ayında daha çok tercih edilmesinden dolayı kilogram fiyatı 190 lira olan bamyanın satışları 3 kat arttı.

"Geçen seneye göre fiyatı 20 lira civarında artış gösterdi"

Odunpazarı'nda baharatçı dükkanı olan Cihan Kutlak, kuru bamya satışının artmasından ve fiyatının neden pahalı olduğundan bahsetti. Eskişehirlilerin kuru bamyanın çorbasını yapmayı sevdiklerinden de bahseden Kutlak, "Eskişehir'de genellikle Sivrihisarlılar ve Emirdağlılar bamya çorbasını çok sever. Bamyayı kuşbaşı etle birlikte yaparlar. Özellikle Ramazan'da çok tercih ediliyor. Kuru bamya tek tek elle yapılıyor. Kadınlar bir araya gelip ipe diziyorlar. Türkiye'de yaklaşık 3 şehirde yapılıyor diye biliyorum. Eskişehir'de Sarıcakaya ilçesinde yapılıyor. Ramazan sayesinde bamyanın şu an satışı 3 kat arttı. 1-2 hafta sonra satışı tekrardan yavaşlar diye düşünüyoruz. Geçen seneye göre fiyatı 20 lira civarında artış gösterdi. Şuan 1 kilogramın fiyatı 190 lira. Fiyatının da zaten pahalı olma sebebi herkesin yapmıyor olması ve tamamen el işçiliğiyle yapılıyor olması" diye konuştu.

"Pul biber, kimyon gibi ürünler fazla satılıyor"

Pandemi nedeniyle alınan kısıtlama kararları nedeniyle diğer ürünlerinin satışlarında azalmalar olduğunu söyleyen Cihan Kutlak, Ramazan ayı nedeniyle bazı ürünlerinin artan satışlarının birkaç hafta sonra tekrardan azalacağından şu şekilde bahsetti:

"Pandemi nedeniyle zaten genel olarak satışlarımızda azalma var. Sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerimizi erken kapatmamızla beraber ister istemez satışlarımızı düşürdü. Şu an Ramazan ayı olduğu için bir hareketlilik var. Birkaç hafta sonra işlerimizde tekrardan bir düşüş yaşarız. Vatandaşlar Ramazan ayında evde daha çok yemek yaptıkları için bu aralar kuru bamyanın yanı sıra pul biber, kimyon ve karabiber gibi ürünler fazla satılıyor." - ESKİŞEHİR

Fiyatı artmasına rağmen satışları 3 katına çıktı
Fiyatı artmasına rağmen satışları 3 katına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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