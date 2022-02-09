FİYATI ARTINCA, BAKIR ÜRÜNLER HEDİYELİK OLMAKTAN ÇIKTI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, bakır fiyatlarının son aylarda yüzde 100 oranında arttığını söyledi. Zamların yapılan ürünlere yansıması ile işlerinin düştüğünü anlatan Açık, daha önce birçok kişinin hediye vermek için aldığı bakır ürünlerin bu özelliğini kaybettiğini dile getirdi.

Gaziantep'te asırlardır üretilen ve birçok kişinin hediyeleşme aracı olarak da rağbet gösterdiği bakır işlemeli ürünlerin, fiyatının artmasıyla satışları düştü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, görünümü ve tasarımı ile dikkat çeken bakır işlemeli ürünleri vatandaşların daha önce hediyeleşme aracı olarak kullandığını ifade etti. Bakır işlemeli ürünlerin insan vücuduna zararı olmadığı için mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra aksesuar olarak hediyeleşmede de tercih edildiğini ifade eden Celal Açık, artan fiyatlar sonrası bakırın hediyelik ürün satışlarının bitme noktasına geldiğini kaydetti.

Celal Açık, son dönemlerde fiyatların yüzde yüze varan artış gösterdiğini ve bakırın kilogram fiyatının 90 TL'den 170 TL'ye yükseldiğini belirterek, "Bakırın kilosu 90 liradan 170 liraya yükseldi. Dolardaki artışa baktığımızda bugün bakırın kilogram fiyatının 120-125 lira olması gerek. Fiyatta istikrar yakalanamadığı için biz ürün satamadık, sattığımız ürünün de yerini dolduramadık. Zamlardan önce bir bakır çaydanlık 200 lira iken bugün 300-400 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Durum böyle olunca esnafın ham bakır, vatandaşın da işlenmiş bakırı alacak gücü kalmıyor. Bakır her yerde baş köşe ürünüdür ancak vatandaşlar şu an artan fiyatlardan dolayı yalnızca mutfak ürünü olarak kullanıyor" dedi.

Bakır ürünlerinin sağlığa zararsız olması nedeniyle özellikle pandemi sürecinde yoğun talep görmeye başladığını ifade eden Celal Açık, "Bakır en sağlıklı maden olarak biliniyor. Neredeyse tüm otel ve restoranların mutfaklarında da sağlıklı olduğu için bakır ürünler tercih ediliyor. Bakır aynı zamanda bizim ülkemizin tanıtım aracıdır. Dünyanın her yerinde bizim işlediğimiz bakır ürünleri görmek mümkün" diye konuştu.