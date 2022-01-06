Fiyat önerileri konuşuldu

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlıkları işbirliğiyle 11. Meslek Komitesi sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 11. Meslek Komitesi Başkanı İsa Üçüncüoğlu, Başkan Yardımcısı Bülent Eroğlu, Minibüsçüler ve Servis Araçları Oda Başkanı Bülent Özbakır, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erdin Osmanoğlu ve komisyon üyeleri katılım sağladı.

Komisyon üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, fiyat önerileri görüşülürken, çevre illerdeki fiyatlar karşılaştırılarak araştırılma yapıldı. Enflasyon rakamının baz alarak başta akaryakıt ve diğer bakım onarım lastik fiyatları vb. gibi maliyet fiyatları belirleyerek Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Komitesi'nin bir sonraki ay toplantısında personel ve öğrenci taşıma işi ile iştigal eden üyelerin fiyat tarifelerinin kararlaştırılmasına karar verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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