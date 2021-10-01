Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı Denetimleri Devam Ediyor

Son dönemde kamuoyuna yansıyan özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları ile ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğünce ilimizdeki yerel ve ulusal zincir market şubelerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

İşletme ve firmalar nezdinde Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizin öncülüğünde Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekiplerle İlimiz genelinde 2021 yılı ilk 9 ayında yapılan fahiş fiyat denetimleri neticesinde; toplam 340 işyerinde 2. 340 ürün denetlenmiştir.

Gerçekleşen denetimlerde;

50 işletmeye 71 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıktan toplam 32. 092, 00 TL. İdari Para Cezası uygulanmış,

Haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilen 7 işletme Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmiştir.

Denetlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Gerek dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi koşullarından gerekse okulların ve sosyo-ekonomik gelişmelerden faydalanmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olacak şekilde menfaat sağlamak isteyen fahiş fiyat uygulayan hiçbir işletmeye fırsat verilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak asli görev ve sorumluluklarımızdandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da yasal sorumluluklarımız arasındadır.

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;

İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından sunulan mal ve hizmetlerle ilgili haksız fiyat artışı ve fiyat etiketlerine yönelik denetim faaliyetlerine daha da ağırlık verilecek, denetimler aralıksız olarak etkin bir şekilde devam edecektir.

Denetimler esnasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.

Tüketicilerimiz, ürünlerin fiyat etiketlerine, raf ve kasa fiyatlarındaki uyuşmazlıklarına ve haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini ALO 175 Tüketici Hattına veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi mobil uygulaması üzerinden Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletebilirler" dedi.

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