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Fiyat artışları (4)

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (4)

Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 24,18 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 24,18 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,61 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 19,7 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 24,18 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 23,82 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" ve 23,69 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgeleri izledi.

Geçen yılın ekim ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 18,26 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı (%)Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
TR Türkiye2,3919,89
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)3,2524,18
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)3,1223,82
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)3,4323,69
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)3,3323,21
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)3,6122,54
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)2,4222,53
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)2,8622,47
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)3,3322,15
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)2,4621,89
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)2,9721,62
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1,9521,62
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)2,7621,43
TR52 (Konya, Karaman)3,0221,16
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)2,7521,11
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)2,6220,80
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)2,6620,79
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)2,6220,73
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)2,4920,45
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)2,7520,36
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)2,3820,35
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)2,6720,27
TR62 (Adana, Mersin)2,8219,88
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)2,4119,21
TR31 (İzmir)2,0318,91
TR10 (İstanbul)1,8518,56
TR51 (Ankara)2,3718,26
(Bitti)

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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