Fiyat artışları (4)
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Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 23,05 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye'de ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 23,05 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,55 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,61 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 23,05 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 21,56 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgeleri izledi.

Geçen yılın ağustos ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 18,02 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

TR Türkiye

1,12

19,25

TR10 (İstanbul)

1,06

18,02

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

1,00

19,93

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

1,04

19,51

TR31 (İzmir)

0,90

19,26

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

1,51

21,46

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

1,50

20,30

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

1,03

19,12

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

1,11

19,41

TR51 (Ankara)

1,11

18,59

TR52 (Konya, Karaman)

1,14

19,29

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

1,41

21,94

TR62 (Adana, Mersin)

1,21

19,17

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

1,35

19,83

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

1,19

21,56

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

0,92

19,88

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

0,95

19,75

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

1,45

21,24

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

1,01

20,94

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

1,08

20,96

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

0,87

19,93

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

1,05

18,88

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

0,99

23,05

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

1,41

18,41

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

1,55

20,22

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

0,91

19,66

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

1,24

20,36

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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