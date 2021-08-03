Fiyat artışları (4)

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın temmuz ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: