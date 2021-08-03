Fiyat artışları (4)
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Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın temmuz ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

TR Türkiye

1,8

18,95

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

1,98

22,34

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

2,30

21,45

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

1,91

20,81

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

2,33

20,75

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

1,96

20,43

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

2,09

20,43

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

2,24

20,27

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

2,36

20,25

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

1,6

19,85

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

1,86

19,6

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

2,01

19,58

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

1,69

19,54

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

1,77

19,42

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

2,01

19,37

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

2,48

19,29

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

1,49

19,27

TR52 (Konya, Karaman)

1,58

19,18

TR62 (Adana, Mersin)

1,94

19,18

TR31 (İzmir)

1,88

19,01

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

1,83

18,99

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

1,68

18,98

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

1,65

18,63

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

1,70

18,08

TR51 (Ankara)

1,86

18,05

TR10 (İstanbul)

1,59

17,88

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

1,63

17,35

(Bitti)???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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