Fiyat artışları (4)

Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,1 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.

Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,1 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,43 ile "Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,87 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,1 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,37 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 18,34 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgeleri izledi.

Geçen yılın mayıs ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,72 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari " bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: