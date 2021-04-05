Fiyat artışları (4)
Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,54 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 14,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 17,82 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 17,64 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.
Geçen yılın mart ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,76 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
|TR Türkiye
|1,08
|16,19
|TR10 (İstanbul)
|0,93
|15,84
|TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1,12
|15,71
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|1,26
|15,44
|TR31 (İzmir)
|1,21
|15,91
|TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
|1,33
|17,64
|TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|1,09
|16,02
|TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|1,37
|16,83
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|1,06
|17,12
|TR51 (Ankara)
|1,23
|14,76
|TR52 (Konya, Karaman)
|0,84
|16,03
|TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
|1,24
|16,83
|TR62 (Adana, Mersin)
|1,18
|15,50
|TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|0,96
|17,06
|TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|1,09
|16,69
|TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1,24
|15,76
|TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,50
|17,61
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|0,68
|15,64
|TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|0,87
|17,57
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|0,85
|17,32
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|1,13
|17,31
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|1,01
|14,77
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,01
|20,39
|TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,64
|15,65
|TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,91
|15,10
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,44
|17,82
|TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|1,54
|15,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya