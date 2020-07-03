Fiyat artışları (4) Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,53 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,36 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,64 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 13,6 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,65 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) TR Türkiye-Turkey 1,13 12,62 TR10 (İstanbul) 1,16 12,94 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,79 12,71 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1,29 14,22 TR31 (İzmir) 0,98 13,28 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 1,56 11,70 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,87 12,27 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,71 13,43 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,34 13,06 TR51 (Ankara) 0,91 12,09 TR52 (Konya, Karaman) 1,11 11,80 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1,43 12,51 TR62 (Adana, Mersin) 0,92 12,18 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,94 11,82 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,92 13,45 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,16 12,64 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,73 12,47 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 1,28 10,65 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,94 12,90 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,74 12,21 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,45 13,64 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,52 11,05 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 2,53 12,71 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,66 12,45 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,63 13,38 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,55 13,60 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,45 13,23

(Bitti)

Kaynak: AA