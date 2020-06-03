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Fiyat artışları (4)

Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,50 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Fiyat artışları (4)
03.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:51

Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,50 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,72 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te oldu.

12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,63 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,50 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,38 ile "İzmir", "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,55 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR Level 2Bir önceki aya göre değişim (Yüzde)Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (Yüzde)

TR Türkiye-Turkey1,3611,39
TR10 (İstanbul)1,2311,69
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1,3110,65
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)1,3512,50
TR31 (İzmir)1,2112,38
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)1,3410,50
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)1,5711,65
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)1,5612,06
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)1,6311,89
TR51 (Ankara)1,2711,18
TR52 (Konya, Karaman)1,4410,66
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)1,4211,17
TR62 (Adana, Mersin)1,1810,67
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)1,6110,27
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)1,3912,25
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)1,4811,15
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)1,3410,54
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)1,509,55
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)1,5911,95
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)1,5710,59
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)1,4312,38
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)1,399,76
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,359,80
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)1,3311,80
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)0,7811,39
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)1,5312,10
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)1,7212,38
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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