Fiyat artışları (4) Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,86 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,85 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 14,8 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,86 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", yüzde 12,85 ile "İzmir", yüzde 12,80 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesi izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,54 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR Level 2 Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) TR Türkiye 0,57 11,86 TR10 (İstanbul) 0,65 12,50 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,47 11,79 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,52 12,80 TR31 (İzmir) 0,83 12,85 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 0,40 11,79 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,49 11,94 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,48 12,86 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,65 11,92 TR51 (Ankara) 0,61 12,03 TR52 (Konya, Karaman) 0,41 11,15 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 0,68 11,73 TR62 (Adana, Mersin) 0,49 11,71 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,15 10,34 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,44 12,37 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,49 12,52 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,64 10,93 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,34 9,59 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,55 10,94 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,53 10,34 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,53 13,33 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,47 10,41 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) -0,89 9,54 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,47 11,17 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,67 11,62 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,85 10,20 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,61 11,95

(Bitti)

Kaynak: AA