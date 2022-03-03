Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.

Şubatta aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1,49 ile konut olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Şubat 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 11,89 ile haberleşme, yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Şubatta, endekste kapsanan 409 maddeden 53'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: