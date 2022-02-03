Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 21,9 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ocakta aylık bazda düşüş gösteren grup ise yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası grubunda görüldü.

Ocak 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 10,76 ile haberleşme, yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Ocakta, endekste kapsanan 409 maddeden 38'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: