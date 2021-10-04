Fiyat artışları (3) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fiyat artışları (3)

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haber leşme, yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller izledi.

Eylül 2020'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 4,99 ile haber leşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Eylülde, endekste kapsanan 415 maddeden 51'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

0,50

28,79

Alkollü içecekler ve tütün

0,05

1,80

Giyim ve ayakkabı

-0,16

7,32

Konut

2,34

20,97

Ev eşyası

3,33

23,27

Sağlık

0,52

17,47

Ulaştırma

0,54

20,21

Haber leşme

0,47

4,99

Eğlence ve kültür

1,06

12,45

Eğitim

5,15

16,53

Lokanta ve oteller

2,22

23,27

Çeşitli mal ve hizmetler

1,49

13,92

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,50, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,72 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,26 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 20,79 ile yine bu göstergede oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

Aylık değişim (yüzde)

Yıllık değişim (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

1,56

19,82

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

1,50

18,63

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

1,51

16,98

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE

1,60

19,05

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,31

20,58

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,26

20,79

(Sürecek)

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Donald Trump Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Meghan Markle Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fiyat artışları (3) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:05:00. #1.17#