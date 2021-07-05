Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 ile ulaştırmada görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 ile ulaştırmada görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4,5 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür, yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziranda aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme ve yüzde 0,8 ile sağlık olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 ile ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı yüzde 25,69 ile ev eşyası, yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Haziranda 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Haziranda, endekste kapsanan 415 maddeden 55'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 0,88 19,99 Alkollü içecekler ve tütün -0,01 2,01 Giyim ve ayakkabı 2,4 7,05 Konut 1,18 14,62 Ev eşyası 4,50 25,69 Sağlık 0,8 19,06 Ulaştırma 2,79 26,29 Haberleşme 0,35 6,13 Eğlence ve kültür 4,46 12,21 Eğitim 2,21 10,86 Lokanta ve oteller 3,82 18,86 Çeşitli mal ve hizmetler 2,70 19,95 - Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri - Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,04 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde görüldü. Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 19,29 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,39 18,67 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,44 18,16 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,54 17,47 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 2,41 18,40 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 2,04 18,43 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 2,24 19,29 (Sürecek) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı