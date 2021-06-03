Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,39 ile ulaştırmada oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,39 ile ulaştırmada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mayısta aylık bazda en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür olurken, ana harcama grupları itibarıyla mayısta azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti.

En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 0,3 ile sağlık olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,39 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,3 ile sağlık izledi.

Mayıs 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,9 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Mayısta, endekste kapsanan 415 maddeden 97'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59'unun ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 0,29 17,04 Alkollü içecekler ve tütün -0,01 2,9 Giyim ve ayakkabı 1,76 5,75 Konut 0,76 14,08 Ev eşyası 0,75 21,79 Sağlık 0,3 19,3 Ulaştırma 2,56 28,39 Haberleşme 0,56 8,07 Eğlence ve kültür -1,32 10,05 Eğitim 0,6 10,57 Lokanta ve oteller 0,95 17,73 Çeşitli mal ve hizmetler 1,62 17,92 - Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri - Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,35 artış gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,93 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde görüldü. Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 18,13 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,22 17,71 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 0,98 17,49 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,01 16,99 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,13 17,8 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 0,93 17,4 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1 18,13 (Sürecek) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya