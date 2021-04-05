Fiyat artışları (3)
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Fiyat artışları (3)

Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Mart 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 8,01 ile haberleşme olarak belirlendi.

Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 93'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35'inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

1,13

17,44

Alkollü içecekler ve tütün

0,04

2,87

Giyim ve ayakkabı

1,72

7,43

Konut

0,70

12,17

Ev eşyası

0,54

23,64

Sağlık

3,70

19,17

Ulaştırma

0,00

24,85

Haberleşme

0,76

8,01

Eğlence ve kültür

2,01

9,93

Eğitim

2,77

8,33

Lokanta ve oteller

2,60

15,39

Çeşitli mal ve hizmetler

1,98

21,49

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de martta bir önceki aya göre yüzde 1,26, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,08 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 17,82 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,08

17,22

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,26

17,49

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,33

16,88

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,1017,28
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,13

17,00

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,1217,82
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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