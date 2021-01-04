Aralık enflasyonunda yüzde 14,6'lık artış
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Aralık enflasyonunda yüzde 14,6'lık artış

04.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:36
Aralık enflasyonunda yüzde 14,6'lık artış

TÜİK verilerine göre Aralık ayı enflasyonu bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre Aralık ayı enflasyonu bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında arttı. Yıllık bazda en fazla artış çeşitli mal ve hizmetler, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60 arttı. Artış, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre en büyük artış, sırasıyla yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedildi. Ev eşyasında 18,04, sağlık harcamalarında da 16,67'lik artış oldu.

Yıllık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı olurken fiyat artışlarından en az yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim etkilendi.

Aylık bazda en fazla artış ev eşyasında

Kasım 2020'ye göre yapılan hesaplamalarda ise fiyatlarda en fazla artış ana harcama grupları itibarıyla yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Aylık bazda fiyatlarda en fazla düşüş yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Kasım'a göre azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

DW/BK,JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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