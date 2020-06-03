Fiyat artışları (3) Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Mayısta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3,30 ile ulaştırma, yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,07, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,87 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2,98 ile haberleşme, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 70'inin ortalama fiyatında değişim olmazken, 66'sının ortalama fiyatında düşüş, 282'sinin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 0,24 12,87 Alkollü içecekler ve tütün 0,66 21,41 Giyim ve ayakkabı 6,85 7,68 Konut 0,34 14,45 Ev eşyası 1,15 9 Sağlık 0,22 13,07 Ulaştırma 3,30 6,69 Haberleşme 1,47 2,98 Eğlence ve kültür 0,72 3,74 Eğitim 0,28 11,19 Lokanta ve oteller 0,16 10,94 Çeşitli mal ve hizmetler 1,92 20,86

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,68 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 1,23 11,71 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 1,52 11,21 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 1,68 10,32 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 1,66 11,04 Alkollü içecekler ve tütün hariç 1,40 10,93 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 1,60 6,69

(Sürecek)

Kaynak: AA