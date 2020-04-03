Fiyat artışları (3) Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Martta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti

Martta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,91 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 0,05 düşüşle haberleşme grubu takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde lokanta ve otellerde yüzde 13,68, eğitimde yüzde 13,37, sağlıkta yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,52 ile haberleşme, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 288'inin ortalama fiyatlarında artış, 98'inin ortalama fiyatlarında düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 1,95 10,05 Alkollü içecekler ve tütün 0,04 40,19 Giyim ve ayakkabı 0,65 6,18 Konut 0,26 15,31 Ev eşyası 0,62 7,69 Sağlık 2,78 12,81 Ulaştırma -1,91 8,79 Haberleşme -0,05 2,52 Eğlence ve kültür 0,9 6,72 Eğitim 0,69 13,37 Lokanta ve oteller 0,87 13,68 Çeşitli mal ve hizmetler 1,24 17,21

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,77 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 0,51 13,55 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,77 11,65 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 0,76 10,49 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 0,25 11,8 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,6 10,65 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 0,61 9,32

(Sürecek)

Kaynak: AA