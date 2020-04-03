SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Fiyat artışları (3) - Ekonomi
Ekonomi

Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Martta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti

Martta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,91 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 0,05 düşüşle haberleşme grubu takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde lokanta ve otellerde yüzde 13,68, eğitimde yüzde 13,37, sağlıkta yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,52 ile haberleşme, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 288'inin ortalama fiyatlarında artış, 98'inin ortalama fiyatlarında düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler1,9510,05
Alkollü içecekler ve tütün0,0440,19
Giyim ve ayakkabı0,656,18
Konut0,2615,31
Ev eşyası0,627,69
Sağlık2,7812,81
Ulaştırma-1,918,79
Haberleşme-0,052,52
Eğlence ve kültür0,96,72
Eğitim0,6913,37
Lokanta ve oteller0,8713,68
Çeşitli mal ve hizmetler1,2417,21
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,77 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç0,5113,55
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,7711,65
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç0,7610,49
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç0,2511,8
Alkollü içecekler ve tütün hariç0,610,65
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç0,619,32
(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Fiyat artışları (3) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:19:32. #1.15#
title