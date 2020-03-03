Fiyat artışları (3)

03.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:30

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,85, lokanta ve otellerde yüzde 0,82 ve konutta yüzde 0,48 artış gerçekleşti.

Şubatta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,83 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma, yüzde 0,22 ile haberleşme, yüzde 0,08 ile ev eşyası, yüzde 0,04 ile eğlence ve kültür izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde eğitimde yüzde 14,23, sağlıkta yüzde 13,58, lokanta ve otellerde yüzde 13,45 artış gerçekleşti.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 24'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 248'inin ortalama fiyatlarında artış, 146'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,33 10,58 Alkollü içecekler ve tütün -1,34 40,15 Giyim ve ayakkabı -4,83 5,98 Konut 0,48 15,31 Ev eşyası -0,08 7,36 Sağlık 2,03 13,58 Ulaştırma -0,38 11,73 Haberleşme -0,22 2,27 Eğlence ve kültür -0,04 6,01 Eğitim 0,86 14,23 Lokanta ve oteller 0,82 13,45 Çeşitli mal ve hizmetler 0,85 16,44

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,08 artış kaydedildi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,46 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 0,40 13,63 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,00 11,1 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç -0,18 9,97 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç -0,01 12,14 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,46 11,17 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 0,44 9,87

(Sürecek)

Kaynak: AA