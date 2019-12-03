Fiyat artışları (3)

03.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:38

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Kasımda ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,35 ile eğitim, yüzde 14,03 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,85 ile sağlık ve yüzde 13,07 lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296'sının ortalama fiyatlarında artış, 89'unun ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 0,22 8,89 Alkollü içecekler ve tütün 0 43,35 Giyim ve ayakkabı 2,69 2,21 Konut 0,36 9,58 Ev eşyası 0,59 9,81 Sağlık 0,23 13,85 Ulaştırma 0,33 8,72 Haberleşme 0,39 2,75 Eğlence ve kültür 0,08 6,88 Eğitim 0,15 14,35 Lokanta ve oteller -0,15 13,07 Çeşitli mal ve hizmetler -0,44 14,03

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,59 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 0,37 11,62 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,59 9,90 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 0,51 9,25 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 0,54 9,72 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,40 9,12 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 0,44 8,47

(Sürecek)

Kaynak: AA