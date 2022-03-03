Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) şubat ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,7, imalatta yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Şubat 2022'de bir önceki aya göre yüzde 7,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,83 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,7, imalatta yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,39, imalatta yüzde 5,6, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,66 ve su temininde yüzde 7,37 yükseliş oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 115,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 70, enerjide yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzde 71,9 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 5,33, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,66, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,38, enerjide yüzde 19,98 ve sermaye malında yüzde 4,79 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 33,73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 34,41 ile giyim eşyası, yüzde 37,68 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörleri izledi. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 213,67, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 202,51 ve kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 198,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 1,2 ile tütün ürünleri, yüzde 2,82 ile giyim eşyası, yüzde 2,9 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 24,66, ham petrol ve doğal gaz yüzde 20,52 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.