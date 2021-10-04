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Fiyat artışları (2)

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,5, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,36 azalış, imalatta yüzde 1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,34, su temininde yüzde 3,18 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış dikkati çekti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,97, enerjide yüzde 1,87, sermaye malında yüzde 1,98 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış, yüzde 9,81 ile giyim eşyasında, yüzde 11,16 ile deri ve ilgili ürünlerde, yüzde 12,04 ile diğer mamul eşyalarda gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 102,01, ana metaller yüzde 91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış, yüzde 4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 4,49, kömür ve linyit yüzde 4, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı-0,3628,39
İmalat1,6343,68
Elektrik, gaz1,3450,10
Su temini3,1830,15
(Sürecek)

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Fiyat artışları (2) - Haberler Ekonomi
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