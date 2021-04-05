Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)
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Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)

Son dakika haberleri: Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 4.13 yükseldi ve üretici enflasyonu yüzde 31.20 düzeyine çıktı.

Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 4.13 yükseldi ve üretici enflasyonu yüzde 31.20 düzeyine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 8.21'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 17.04 oldu.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 21.26, imalatta yüzde 33.96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.55, su temininde yüzde 27.30 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37.72, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 23.98, enerjide yüzde 23.27, sermaye malında yüzde 27.31 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3.03, imalatta yüzde 4.33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.87, su temininde yüzde 0.42 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.66, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.73, enerjide yüzde 5.93, sermaye malında yüzde 2.62 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en düşük artış; yüzde 2.55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7.51 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8.64 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 76.19, ana metaller yüzde 60.98, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45.03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık düşüş; yüzde 1.18 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14.03, ana metaller yüzde 9.05, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7.28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)
Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)
Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)
Son dakika haber... TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20 (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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