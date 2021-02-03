Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02 ve su temininde yüzde 25,88 artış oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02 ve su temininde yüzde 25,88 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 2,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,46, imalatta yüzde 2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,72, su temininde yüzde 15,61 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 34,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,02, enerjide yüzde 3,22, sermaye malında yüzde 28,34 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,28, enerjide yüzde 2,99, sermaye malında yüzde 1,48 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 3,39 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri izledi. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,55, metal cevherleri yüzde 42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış yüzde 1,61 ile metal cevherleri, yüzde 0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 15,61, tütün ürünleri yüzde 15,44, diğer ulaşım araçları yüzde 10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.