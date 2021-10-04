Fiyat artışları (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fiyat artışları (1)

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,680,38-0,183,320,330,553,980,990,451,842,66
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,91-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,481,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,080,360,810,741,050,401,041,541,580,874,13
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,680,08-0,510,091,430,520,762,602,981,284,34
Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,890,531-0,521,111,480,523,792,671,543,92
Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94-1,491,460,060,250,410,073,030,090,694,01
Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,022,46
Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,120,260,040,420,980,080,856,60-0,592,352,77
Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,251,030,880,851,530,290,2410,880,132,651,55
Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,13

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,3

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,25

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9711,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,8426,16
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,619,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,2627,09
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,198,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,147,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,7135,17
Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,598,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33
Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,536,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89
Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,956,136,619,465,623,9615,452521,668,3344,92
Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,254,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52
Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,584,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96
Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,03

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,6

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

(Sürecek)

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Meghan Markle Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fiyat artışları (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:37:26. #1.12#