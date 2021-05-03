Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: