Fiyat artışları (1)
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Fiyat artışları (1)

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,680,38-0,183,320,330,553,980,990,451,842,66
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,91-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,481,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,080,360,810,741,050,401,041,541,580,874,13
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,85

0,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,36

0,531-0,521,111,480,523,792,671,54

Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,13

-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,58

-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,86

0,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,97

1,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,13

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,3

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,25

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9711,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,8426,16
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,619,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,2627,09
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,198,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,94

7,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,39

8,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,62

6,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,76

6,136,619,465,623,9615,452521,668,33

Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,77

4,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,75

4,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,03

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,6

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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