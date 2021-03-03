Fiyat artışları (1)
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Fiyat artışları (1)

03.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:15
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,91, Yİ-ÜFE yüzde 1,22 artış kaydetti.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 3,92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27,09 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 14,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016 20172018 20192020202120122013201420152016 20172018 201920202021
Ocak0,561,651,981,11,822,46 1,02 1,06 1,351,68 0,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45 1,84 2,66
Şubat0,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,16 0,350,91-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09 0,481,22
Mart0,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,03 0,57

0,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87

Nisan1,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85

0,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28

Mayıs-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36

0,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54

Haziran-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13

-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,090,69

Temmuz-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58

-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02

Ağustos0,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86

0,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35

Eylül1,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97

1,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65

Ekim1,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 2 2,13

0,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55

Kasım0,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,382,3

1,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,084,08

Aralık0,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 0,741,25

-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 0,692,36

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR2012201320142015 2016 20172018 201920202021 20122013201420152016 20172018 20192020 2021
Ocak10,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,35 12,1514,97 11,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93 8,84 26,16
Şubat10,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,67 12,3715,619,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59 9,2627,09
Mart10,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86

8,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50

Nisan11,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94

7,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71

Mayıs8,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39

8,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53

Haziran8,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62

6,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17

Temmuz9,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76

6,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33

Ağustos8,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77

4,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53

Eylül9,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2611,75

4,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33

Ekim7,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89

2,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7 18,20

Kasım6,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,5614,03

3,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,2623,11

Aralık6,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3011,8414,6

2,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 7,3625,15

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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