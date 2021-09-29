Fiyat artışının uğramadığı alışveriş sokağı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - AVM'lerde yaşanan fiyat artışları vatandaşları Ankara'nın tarihi alışveriş sokaklarına yöneltti. Ankara'nın tarihi alışveriş merkezleri Çerkeş Sokak ve Çıkrıkçılar Yokuşu giyim sektöründeki fiyat artışından etkilenmezken, vatandaşlar daha uygun fiyata ürün alabilmek için açık havada alışverişi tercih etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Çerkeş Sokak ve Çıkrıkçılar Yokuşu'na giyim sektörünü vuran zamlar uğramadı. Alışveriş merkezlerindeki fiyat zamları sonrası Ankaralılar, Çerkeş Sokak ve Çıkrıkçılar Yokuşu'na akın etti. Zaman zaman fiyat iniş çıkışları olsa da piyasaya göre bir hayli ucuz olan sokaklarda insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri çok daha uygun fiyata alabiliyor. Kıyafetten ayakkabıya, havludan yatak örtüsüne her kesime hitap eden Ankara'nın alışveriş sokakları, eski günlerine tekrar dönüyor.

"Dışarıda 400-500 lira olan kaban burada 100-150 lira"

30 senedir Çerkeş Sokak'ta esnaf olduğunu söyleyen Latif Akış, "Bizde fiyat artışı yok. Fahiş fiyat artışlarından dolayı bizim sokağımızda da ufak tefek hareketlenmeler oluyor. Bir kaban dışarda 400-500 liraysa Çerkeş Sokak'ta 100-150 liraya insanlar istediğini alabiliyor" dedi.

Ankara'da yaşayan insanların yüzde 70'inin bu sokağı bilmediğinden yakınan Çerkeş Sokak esnafı Latif Akış, "Hafta sonları yoğun oluyor ama Türk müşterimiz fazla yok. Ağırlıkla yabancı müşterilerimiz oluyor. Türk vatandaşın buraya gelmemesinin sebebi belki pandemi olabilir. 20 sene öncesine kadar burada iğne atsan yere düşmezdi. Semtlerde büyük alıveriş merkezleri kurulduktan sonra insanlar biraz daha o tarz yerlere gitmeye başladı. Yoksa buralarda bayağı bir yoğunluk vardı" ifadelerini kullandı.

"Bizdeki ucuzluk gelenek"

Adeta ucuzluğun merkezi haline gelen sokakta 50 yılını devirdiğini aktaran Cengiz Ekici ise, "Sokağımız çok eski bir sokak, biz ucuz satıyoruz. Türkiye'deki en ucuz yer bu Çerkeş Sokak diyebilirim. Ben dışardaki fiyat artışlarını esnaflara bağlıyorum. Bizde bir gelenek gibi buradaki herkes ucuz satıyor. Adam cebine 150 lira koysa gelir bir ayakkabı, bir pantolon, bir gömlek alabilir. Başka yerlerde bunu alacağını zannetmiyorum. Biz ucuz satmaya çalışıyoruz, en önemli özelliğimiz bu" diye konuştu.

Gecekondu semtinde yaşadığı için büyük yerlere gidemediklerini belirten Bedirhan Yeldelen, "Buradaki esnaf kardeşlerimize geliyoruz, fiyatlarda yardımcı oluyorlar. Çocuklara eşofman ve pijama aldık. Diğer büyük mağazalara bakarak fiyatlar Çerkeş Sokak'ta çok uygun" diye konuştu.

"Dışardaki fiyatlar buraya göre daha yüksek"

Uzun zamandır Çerkeş Sokağa uğramadığını ve fiyatların hala uygun olduğunu aktaran Mehmet Özçelik, "Uzun zamandır gelmiyordum ama daha önceden de buranın uygun fiyatlı olduğunu biliyorum. Dışardaki fiyatlar buraya göre daha yüksek. Çocuklara pijama takımı, okul pantolonu bakıyoruz. Fiyatlar da uygun olduğu için çocuklarımı getirdim, birkaç alışveriş yaptık, yapmaya da devam ediyorum" dedi.

"Çıkrıkçılar Yokuşu'nun en büyük tercih sebeplerinden birisi pazarlık yapılabiliyor olması"

Çıkrıkçılar Yokuşu'nun tercih edilmesindeki sebebin pazarlık olduğuna dikkat çeken dedesinden kalma çeyiz mağazasını işleten Göksel Bayamlıoğlu, "Dışardaki fiyat artışı buraya çok fazla vurmadı. Müşteri potansiyelinin maaş durumu belli olduğu için buradaki yüzde 10'luk fiyat artışı onları da zorluyor. Yaz döneminde düğün sezonunun açılmasının ardından Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bir yoğunluk söz konusu. Samanpazarı, Çıkrıkçılar Yokuşu'nun en büyük tercih sebeplerinden birisi pazarlık yapılabiliyor olması" şeklinde konuştu.

"Sürümden kazandığım için az kazanıp çok satmaya çalışıyorum"

12 senedir Çıkrıkçılar Yokuşu'nda esnaflık yapan Ömer, "Giyim sektöründeki zamlara yetişemiyoruz. Dükkanı açmadan zam haberini alıyoruz. Sürümden kazandığım için az kazanıp çok satmaya çalışıyorum. Müşteri yoğunluğu da geçen seneye nazaran bu sene daha yoğun diyebilirim" dedi.

"Pandemiden dolayı kapalı alandan kaçan müşteri burayı tercih etmeye başladı"

Çıkrıkçılar Yokuşu'nda 25 senedir giyim sektöründe olduğunu aktaran Fehmi Kılıç, "Haliyle fiyatlarda bir artış var ama büyük boyutta değil. Toptancılar, ürünleri almaya gittiğimizde hammadde eksiğinden bahsediyorlar, ürünün olmaması da fiyatlara az da olsa yansıyor. Pandeminin devam etmesiyle kapalı alandan kaçan müşteri de Çıkrıkçılar Yokuşu esnafını tercih ediyor" dedi. - ANKARA