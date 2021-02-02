FIVB, voleybolu global olarak geliştirmek için CVC Capital Partners ile anlaştı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve CVC Capital Partners, VII. CVC Fonu ile voleybolda dünya çapında yenilik, büyüme ve yatırımı teşvik edecek yeni bir ortaklık olan Volleyball World'ün (Voleybol Dünyası) lansmanını yaptı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve CVC Capital Partners, VII. CVC Fonu ile voleybolda dünya çapında yenilik, büyüme ve yatırımı teşvik edecek yeni bir ortaklık olan Volleyball World'ün (Voleybol Dünyası) lansmanını yaptı.

Volleyball World girişimi, başta FIVB olmak üzere sporda dünya çapında ticari bir varlık haline gelecek ve sonrasında sporseverler, oyuncular ve ulusal federasyonların yararına yeni yatırımlar yapılarak voleybolun profilini ve popülerliğini artırmak amacıyla diğer ligler ve federasyonlarla birlikte çalışılacak. Volleyball World; dünya şampiyonaları, Olimpiyat Elemeleri ve Voleybol Milletler Ligi dahil olmak üzere önemli voleybol ve plaj voleybolu uluslararası etkinliklerinin ticari faaliyetlerinden sorumlu olacak. Ortaklığın, voleybolda uzun vadeli başarı sağlayacak olan yeniden yatırım için ticari gelirleri artırmak adına; etkinlik düzenleme, taraftar deneyimi, medya, veri/dijital fırsatlar ve sponsorluk konularına da odaklanacağı belirtildi.

FIVB, kendisine bağlı 222 ulusal federasyonuyla birlikte, spor ve gelişiminden sorumlu tek, küresel voleybol organizasyonları düzenleme organı olmaya devam edecek. Volleyball World'un çoğunluk hissedarı olan FIVB, temsil edilen tüm paydaşlarının çıkarlarının korunmasını sağlarken, voleybolun yeni ticari vizyonu denetleyecek. CVC, Formula 1, Moto GP ve Rugby dahil olmak üzere birden fazla spor işletmesine yatırım yapma konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan bu ortaklığa kapsamlı bir deneyim getiriyor. CVC ise, Avrupa, Asya ve Amerika'da 22 ülkede bulunan ofisleriyle geniş bir uluslararası ilişkiler ağına erişim sağlayarak, voleybolun ticari anlamda büyümesine ve voleybola her düzeyde yatırım yapılmasını hızlandırmaya yardımcı olacak. Volleyball World'ün CEO'su, daha önce Cirque du Soleil'in coğrafi genişleme ve büyümesini denetleyen gösteri işinin başında olan Finn Taylor olacak. Eski FIVB Genel Sekreteri Fernando Lima da Volleyball World'un Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Diğer yönetim kurulu üyeleri arasında Fabio Azevedo (mevcut FIVB Genel Müdürü) ve Simon Denyer'in (DAZN Grup kurucusu ve eski CEO'su) yer alacağı belirtildi.FIVB Başkanı Ary Graça konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Volleyball World'ü gerçekleştirmek için CVC ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. FIVB, dünya çapında voleybolun gelişimini sürdürebilecek fırsatları ararken, kendini sürekli yenilemeye kararlıdır. CVC'nin, sporu taraftarların, oyuncuların ve ulusal federasyonların yararına daha da profesyonelleştirme misyonunda FIVB'yi desteklemek için deneyime, ağa ve sermayeye sahip bir ortak olduğundan eminiz. Volleyball World, sporumuzun finansal büyüyüşünü artıracak ve voleybola kalıcı bir miras bırakacaktır. CVC ile ortak çalışarak voleybolun geleceğini güvence altına alabileceğiz ve mevcut zorluklardan daha güçlü çıkabileceğiz."CVC Capital Partners Spor, Medya ve Eğlence Başkanı Nick Clarry ise şu şekilde konuştu:

"Voleybol, dünyadaki en popüler sporlardan biri ve kullanılmayan çok büyük bir taraftar kitlesi ile ticari potansiyeli var. Volleyball World ortaklığında birlikte çalışan FIVB ve CVC, inovasyonu ve daha fazla taraftar katılımını teşvik edecek, bu da büyümeyi hızlandırarak voleybola önemli ölçüde yeniden yatırım yapılmasına izin verecektir. FIVB ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve önümüzdeki yıllarda tüm oyuncular, ligler ve federasyonlarla iş birliği içinde, voleybolu küresel olarak geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı