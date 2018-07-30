Fıvb Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 Yıldızlı Samsun Etabı Sona Erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Dünya'nın en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından biri olan FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı Samsun etabı sona erdi.

Kupa ve madalyalar; TVF Samsun Plaj Voleybolu Merkezi'nde oynanan final maçlarından sonra yapılan törenle sahiplerini buldu. Erkekler kategorisinde turnuvanın üçüncüsü olan Boermans-Haanappel'e (Hollanda) madalyalarını FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel, kupalarını; Anakent Şirket Müdürü Armağan Yıldız verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Myslivecek-Pihera (Çekya) ikilisine madalyalarını ve kupalarını Samsun Anakent Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Baş verdi. Erkekler kategorisinin şampiyonları Weiss-Dzovoronok (Çekya) ikilisine ise; madalyalarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, kupalarını; TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan verdi. Bayanlar kategorisinde turnuvanın üçüncüsü olan Nilsson-Ögren (Isvec) ikilisine madalyalarını FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel, kupalarını ise; Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Freiberger-Teufl (Avusrurya) ikilisine madalyalarını ve kupalarını Samsun Anakent Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Baş verdi. Bayanlar kategorisinin şampiyonları Ferraris-Michieletto (İtalya) ikilisine ise; madalyalarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, kupalarını; TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan verdi.

TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan, organizasyona ev sahipliği yapan, organizasyonun Samsun'a gelmesini ve başarıyla gerçekleşmesini sağlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır ile Samsun etabının gerçekleşmesinde en büyük katkıya sahip olan Anakent Turizm Genel Müdürü Erdal Baş şükran plaketi takdim etti. Ayrıca; Samsun Anakent Turizm Genel Müdürü Erdal Baş, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adına TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan ile FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel'e teşekkür plaketi takdim etti. - SAMSUN