Fıvb Plaj Voleybolu Dünya Turu

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı Samsun etabında ön eleme turu maçları yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle TVF Samsun Plaj Voleybolu Merkezi'nde kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda, ön eleme turu mücadelesi tamamlandı.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Emirhan Ulutaş-Mecit Eryılmaz ikilisi, Macaristan'dan Olah Botond-Benkö Balazs ikilisine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ana tablo maçları başlayan organizasyon, 29 Temmuz'da yarı final ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.