HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ertelendi - Spor
Dünya Şampiyonası, Roma, Spor, Haber

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ertelendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini bildirdi.

24.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:44
FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ertelendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini bildirdi.

FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın Haziran 2022'ye ertelendiği kaydedildi. Ev sahipliği konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtilen açıklamada, turnuvanın yine Roma'da düzenleneceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerli yıldız ve ailesinin Güngören'deki karantina süreçleri bitti Spor
Fenerli yıldız ve ailesinin Güngören'deki karantina süreçleri bitti
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı Spor
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor Spor
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Spor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Avrupa'nın dev ligi, futbolcuları sahaya maskeyle çıkarmayı planlıyor Spor
Avrupa'nın dev ligi, futbolcuları sahaya maskeyle çıkarmayı planlıyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Semih Yalçın Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Loris Karius Ergin Ataman Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:59:23. #1.14#
title