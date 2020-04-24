FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ertelendi Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini bildirdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini bildirdi.

FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın Haziran 2022'ye ertelendiği kaydedildi. Ev sahipliği konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtilen açıklamada, turnuvanın yine Roma'da düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA