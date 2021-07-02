FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası
Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Hollanda'ya gitti.
Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Hollanda'ya gitti.
Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım, grup aşamasında Polonya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek.
9-18 Temmuz'daki şampiyonaya katılan milli takım kafilesinde bulunan sporcular şunlar:
"Lila Şengün, Hilal Kocakara, Sude Hacımustafaoğlu, Elif Su Eriçek, İpar Özay Kurt, Ege Melisa Bükmen, Aleyna Göçmen, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Sude Naz Uzun, Hanife Nur Özaydınlı, Gülce Güçtekin)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur