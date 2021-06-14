FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın rakipleri belli oldu

Meksika'nın ev sahipliğinde 20-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.