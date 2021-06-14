FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın rakipleri belli oldu
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FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın rakipleri belli oldu

FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Meksika'nın ev sahipliğinde 20-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Meksika'nın ev sahipliğinde 20-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda yer alan milliler; İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

Milli takım, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Durango şehrinde oynayacak.

FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Meksika, Kamerun, Sırbistan, Kanada, Polonya

B Grubu: İtalya, Türkiye, Peru, Mısır, Dominik Cumhuriyeti

C Grubu: ABD, Romanya, Nijerya, Tayland, Porto Riko

D Grubu: Brezilya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin, daha sonra belli olacak bir takım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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