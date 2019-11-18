18.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:37

Fitoterapi uzmanı Güngör'den 'tatula' uyarısı

Bitki ile tedavi uzmanı (fitoterapist) Şevki Güngör, Manisa'nın Kula ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde, sağlığa iyi geldiği düşüncesiyle tüketilen tatuladan yaşanan zehirlenmeler nedeniyle yaptığı açıklamada, bu bitkinin çok zehirli olduğunu, karaciğer yetmezliğine neden olabileceğini belirterek, uyardı. Tatulanın ilk yetişmeye başladığında yaprağının ıspanağa benzemesi nedeniyle karıştırılabildiğine dikkat çeken Güngör, Ağır kokusundan tatula yaprağını ayırmak mümkün dedi.

Geçen 11 Kasım akşamı, Marmaris'te aynı sitede Sinan ve Yaşar Taşkıran kardeşler aileleri ile yemekte tatula bitkisinin 'kabak çiçeğine' benzeyen

çiçeklerinden yapılan dolmadan yedi. Dolmadan yiyen iki aileden 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören aile fertleri taburcu edildi.

Kula'da da 14 Kasım'da 2 inşaat işçisi şifa niyetine yediği tatula bitkisinden zehirlenip, hastanelik oldu. Bunun üzerine, gözler 'boru çiçeği', 'şeytan elması', 'eşekhıyarı', 'dikenli elma', 'dikenli ceviz', 'kusturucu ceviz, 'kokuşuk ceviz', 'cevz-i masil', 'datura', 'thorn apple', 'stramoine' gibi isimlerle de bilinen tatulaya çevrildi. Yaprakları saplı, büyük, oval ve kenarları girintili, 30 ile 100 santimetre boyunda dik gövdeli otsu bir bitki olan meyvesi dikenli ve çok tohumlu bir kapsül şeklinde olan çiçekleri de bulunan tatulayı doğada pek çok yerde rastlamak mümkün. Çiçekleri 'kabak çiçeği'ne benzeyen doğada 10 kadar türü bulunan tatulanın, halk arasında bazı hastalıklara iyi geldiği söylense de tehlike saçıyor. Uzmanlar tatulanın çok zehirli bir bitki olduğuna dikkati çekip, Kesinlikle tüketilmemeli uyarısında bulundu

'TATULA İLK YETİŞMEYE BAŞLADIĞINDA YAPRAKLARI ISPANAĞA BENZEDİĞİ İÇİN KARIŞABİLİR'

Kırkağaç'ta yaşayan fitoterapist Şevki Güngör, tatulanın çok zehirli bir bitki olduğunu vurgulayarak, İçinde 'atropin' denilen bir etken madde var. Bitki ilk yetişme döneminde yaprakları ıspanağa benzediği için karıştırılabilir. İlk yetişme döneminde ıspanak gibi yeşil olduğu için toplanırken araya karışma durumu olabilir. Yenildiği zaman zehirlenme vakalarına rastlanıyor dedi.

Halk arasında yanlış bilinmesi nedeniyle tatulanın yapraklarından yemek yapıldığını, kurutulup çayının demlendiğini belirten Güngör, Ancak, tatula kesinlikle tüketilmemeli. Sağlık sorunlarına çözüm olacağı sanılan bu bitki aksine daha ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu bitki içinde toksin bulunduğu için karaciğer yetmezliğine neden olabilir dedi.

Güngör, tatula yaprağının kokusunun çok ağır olduğuna dikkat çekerek, buradan da ayırt edilebileceğini anlattı.

Kaynak: DHA