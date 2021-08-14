Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı. Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildiği bildirildi.

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığını belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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