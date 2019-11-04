Fitch Türkiye'nin Kredi Görünümünü İyileştirdi…

04.11.2019 10:01

... Merkez Bankası'nın Perşembe günü yayınladığı Enflasyon Raporu sonrasında gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüketici enflasyonu verisine çevrildi. Tüketici enflasyonundaki düşüşün baz etkisiyle Ekim ayında da devam edeceği beklenmekte. Fitch Türkiye'nin kredi görünümünü tam 7 yıl sonra iyileştirdi ve negatif görünümü durağan olarak revize etti. Türkiye ve Rusya Cuma günü güvenli bölge kapsamında ortak kara devriye faaliyetlerine başladı. Ekonomik gündemin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de fiyatlanıyor. Satış baskısının devam ettiği haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi günü 0,01 değer kaybıyla 98,462 puandan tamamladı.

USDTRY... TL Varlıklar Kasım Ayına Yükselişle Başladı… TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Enflasyon Raporu sunumu toplantısında parasal gevşeme konusunda önlerindeki alanın büyük bir bölümünü kullandıklarını atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutu konusunda gelecek veri akışına göre hareket edeceklerini açıklaması sonrasında enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler daha önemli hale geldi. Bugün piyasalar TÜİK'in açıklayacağı Ekim ayı tüketici enflasyonu verisine odaklanmış durumda. Fitch Türkiye'nin kredi görünümünü politika faizindeki indirime rağmen TL'deki değerlenme ve aşağı yönlü risklerdeki rahatlama sebebiyle 7 yıl sonra ilk defa iyileştirdi.

EURTRY... TL Varlıklar Gelişen Piyasalardaki Yükselişe Eşlik Ediyor… Öncü merkez bankalarından gelen parasal gevşeme hamleleri ve TL varlıklar üzerindeki aşağı yönlü risklerin azalmaya başlamasıyla birlikte TL majör para birimleri karşısında değer kazanmakta.

EURUSD… Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde Arttı… Euro bölgesi ekonomik veri ajandasının sakin olduğu haftanın son işlem gününde piyasalar ABD'den gelen istihdam verilerini takip etti. Tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin bir hayli üzerinde artarak 128 bin olarak gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,5'den yüzde 3,6'ya yükseldi. ISM imalat PMI verisi ise zayıf görünümünü sürdürdü ve beklentilerin altında geldi. ABD makroekonomik veri ajandasından karışık sinyaller gelmeye devam etti. Beklentilerden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi FED'in güçlü istihdam söylemini teyit etse de ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında beklentilerin altında artış gösterdi. Parite açıklanan ekonomik veri akışının etkisinde 1.1170 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD... Güvenli Liman Alımlarıyla Yükseldi… ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında kalıcı bir anlaşmaya varılacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla birlikte altının ons fiyatı üçüncü haftayı da kazançla tamamladı. Güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası sınırlı bir şekilde gerileyen altının ons fiyatı kayıplarını telafi etti. Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kudlow Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ifade etti fakat birinci etap anlaşmaların tamamlanana kadar tarife artış olasılığının söz konusu olduğunu belirtti.

GLDGR... Altının Gram Fiyatı Yükselişte… Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle Cuma günü 278 seviyelerine yükseldi. BDDK'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'deki yerleşiklerin altın mevduatları 2019'un ilk 9 ayında geçen seneye göre %67 artış göstererek 64,5 milyar TL oldu.

BRENT... Son 7 Haftanın En Güçlü Yükselişini Sergiledi… ABD ve Çin'den gelen olumlu haberler ile son 7 haftanın en büyük yükselişini gerçekleştiren Brent petrol gelen kar satışları ile birlikte geriledi. Yeni haftanın ilk saatlerinde 61.20 $ seviyelerinde işlem görmekte.

S&P500...Endekste Yeni Rekor Geldi… Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisi ve bir önceki aya göre yükselen imalat PMI verisi piyasalardaki risk iştahını artırdı. SP500 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0.97 yükselişle 3,066 puandan tamamladı. ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik haber akışları fiyatlama davranışları üzerinde etkili oluyor.

Kaynak: Bültenler